Kaley Cuoco (37) hat bei den Golden Globes in Beverly Hills einen glänzenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin präsentierte ihren Babybauch in einem weiten, lavendelfarbenen Kleid. An der ärmellosen Robe glitzerten Edelsteine an den Trägern und rund um die Taille des ehemaligen «The Big Bang Theory»-Stars. Der weite, fliessende Rock fiel bis auf den Boden. Ihre brünetten Haare trug die 37-Jährige zu einer eleganten Hochsteckfrisur zusammengefasst.