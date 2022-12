Golden Globes 2023: US-Comedian Jerrod Carmichael moderiert die Gala

Carmichael ist Emmy-Preisträger und vor allem durch die Sitcom «The Carmichael Show» und das Stand-up-Special «Rothaniel» bekannt. Auch bei «Saturday Night Live» hatte der Komiker mehrere Auftritte. In Filmen wie «Bad Neighbors» (2014), «Bad Neighbors 2» (2016) oder «Transformers: The Last Knight» (2017) war er zudem in kleineren Rollen zu sehen.