Golden Globes führen neue Podcast-Kategorie ein

Die Nominierungen für die Golden Globes 2026 in allen nun 27 Kategorien werden am 8. Dezember verkündet. Die Preisverleihung selbst findet am 11. Januar 2026 statt und wird von Nikki Glaser (40) moderiert, die damit ihre Rolle als Gastgeberin fortsetzt. Die Zeremonie wird live auf CBS und Paramount+ mit Showtime übertragen.