Golden-Globes-Nominierung 2026: Diese Favoriten gehen leer aus

Die wohl überraschendste Nicht–Nominierung betrifft «Wicked: Teil 2». Das Musical–Sequel schaffte es nicht in die Kategorie «Beste Komödie/Musical» – obwohl der erste Teil im Vorjahr dort noch nominiert war und sogar in der Kategorie «Cinematic and Box Office Achievement» gewann. Besonders bemerkenswert, weil «Wicked: Teil 2» insgesamt fünf Nominierungen erhielt, darunter erneut für die Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32) sowie für zwei Original–Songs. Nur die prestigeträchtige Hauptkategorie blieb dem Film verwehrt.