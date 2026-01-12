Golden Globes: «One Battle After Another» und «Adolescence» räumen ab

Favoritensieg bei den Golden Globes. «One Battle After Another» war in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit mit vier Preisen der grosse Gewinner. Die in den USA politisch kontrovers aufgenommene Politgroteske gewann den Award als bester Film in der Kategorie Komödie/Musical. Paul Thomas Anderson (55) erhielt zudem Globes für Regie und Drehbuch, Teyana Taylor (35) gewann als beste Nebendarstellerin. Mit insgesamt neun Nominierungen war der Film als klarer Favorit ins Rennen gegangen.