Golden Globes: «One Battle After Another» und «Adolescence» räumen ab

Favoritensieg bei den Golden Globes. «One Battle After Another» war in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit mit vier Preisen der grosse Gewinner. Die in den USA politisch kontrovers aufgenommene Politgroteske gewann den Award als bester Film in der Kategorie Komödie/Musical. Paul Thomas Anderson (55) erhielt zudem Globes für Regie und Drehbuch, Teyana Taylor (35) gewann als beste Nebendarstellerin. Mit insgesamt neun Nominierungen war der Film als klarer Favorit ins Rennen gegangen.
«One Battle After Another»–Star Leonardo DiCaprio (51) ging allerdings leer aus. In der Kategorie Hauptdarsteller in einer Komödie musste er Timothée Chalamet (30) für «Marty Supreme» den Vortritt lassen. Als beste Komödienhauptdarstellerin wurde Rose Byrne (46) für «If I Had Legs I'd Kick You» ausgezeichnet.
Doppelschlag für vier Filme bei den Golden Globes
In der Kategorie Drama gewann «Hamnet». Jessie Buckley (36) holte für ihre Performance in dem Shakespeare–Biopic den Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama. Der Brasilianer Wagner Moura (49) wurde als bester Darsteller in einem Drama ausgezeichnet. Sein Film «The Secret Agent» holte zudem den Award für den besten nicht–englischsprachigen Film nach Brasilien.
Zwei weitere Filme räumten zwei Golden Globes ab: «KPop Demon Hunters» gewann als bester Animationsfilm und für den Song «Golden». Das Vampirdrama «Blood and Sinners» wurde für seine Musik ausgezeichnet und siegte in der 2024 zum ersten Mal vergebenen Blockbuster–Kategorie (Cinematic and Box Office Achievement).
Viererpack für Serienhit «Adolescence»
Was «One Battle After Another» bei den Filmen war, setzte «Adolescence» im Serienbereich fort. Der Netflix–Erfolg gewann vier Golden Globes, darunter den als beste Miniserie. Owen Cooper (16) schrieb Geschichte: Als bester Nebendarsteller in «Adolescence» ist er der jüngste Globe–Gewinner aller Zeiten in dieser Kategorie.
Als beste Dramaserie wurde «The Pitt» ausgezeichnet, Hauptdarsteller Noah Wyle erhielt den Golden Globe für seine Rolle in dem Krankenhausthriller. In der Comedy–Kategorie setzte sich «The Studio» durch, Seth Rogen gewann den Preis als bester Darsteller in einer Komödienserie.