Golden Globes: «Oppenheimer» räumt ab - Sandra Hüller geht leer aus

So holte sich «Oppenheimer» bei den Golden Globes, die sowohl in der Film– als auch in der Serienkategorie zwischen «Drama» und «Musical oder Komödie» unterscheiden, die Auszeichnung als «Bestes Drama». Zudem wurde Nolan für seine Regiearbeit ausgezeichnet. Murphy erhielt den Preis als «Bester Hauptdarsteller in einem Drama», während «Oppenheimer»–Kollege Robert Downey Jr. (58) in der Nebendarsteller–Kategorie gewann. Globe Nummer fünf gab es dann noch für den Soundtrack des Streifens.