Goldene Frittata mit Tomaten und Spinat

7. Die Frittata im vorgeheizten Ofen für 25–30 Minuten backen, bis sie goldbraun ist und in der Mitte nicht mehr wackelt. Ein in die Mitte gestochenes Messer sollte sauber herauskommen. Die fertige Frittata aus dem Ofen nehmen und fünf Minuten ruhen lassen, bevor sie in Tortenstücke geschnitten wird.