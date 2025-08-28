Goldene Frittata mit Tomaten und Spinat

Die italienische Frittata verkörpert mediterranes Lebensgefühl auf dem Teller. Anders als das französische Omelett wandert sie in den Ofen, wo sie gleichmässig stockt und ihre charakteristische goldbraune Kruste entwickelt. Mit frischem Spinat, aromatischen Tomaten und cremigem Ricotta wird sie zum Highlight jeder Mahlzeit.
Zutaten (4 Personen)
8 Eier (Zimmertemperatur)
200 g frischer Blattspinat
250 g Kirschtomaten
150 g Ricotta
100 g geriebener Parmesan
1 rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
150 ml Sahne
3 EL Olivenöl
1 TL getrockneter Oregano
8–10 frische Basilikumblätter
Meersalz
Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Prise Muskatnuss
Butter für die Form
Kochutensilien: Ofenfeste Pfanne (26 cm) oder Auflaufform, Rührschüssel, Schneebesen, Schneidebrett, scharfes Messer, Käsereibe, Sieb
Zubereitung (45 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die ofenfeste Pfanne grosszügig mit Butter ausstreichen.
2. Die rote Zwiebel in feine Halbringe schneiden und den Knoblauch fein hacken. In einer separaten Pfanne Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten, bis sie weich werden und leicht karamellisieren. Den Knoblauch zu den Zwiebeln geben und kurz mitdünsten, bis sein Aroma aufsteigt.
3. Den frischen Spinat gründlich waschen, in einem Sieb abtropfen lassen und grob hacken. Anschliessend portionsweise zu dem Zwiebel–Knoblauch–Gemisch hinzufügen und zusammenfallen lassen, dabei gelegentlich umrühren. Die überschüssige Flüssigkeit abgiessen und die Spinatmischung leicht abkühlen lassen.
4. In einer grossen Rührschüssel die Eier mit der Sahne verschlagen, bis eine homogene, luftige Masse entsteht. Den geriebenen Parmesan unterrühren und mit Salz, Pfeffer, Oregano und einer Prise frisch geriebener Muskatnuss würzen.
5. Die Basilikumblätter in feine Streifen schneiden und zusammen mit der abgekühlten Spinat–Zwiebel–Mischung unter die Eiermasse heben. Die Kirschtomaten halbieren und den Ricotta in groben Stücken bereithalten.
6. Die Eiermischung in die gebutterte ofenfeste Pfanne giessen und gleichmässig verteilen. Die halbierten Tomaten mit der Schnittfläche nach oben auf der Oberfläche verteilen und leicht eindrücken. Den Ricotta in kleinen Nocken darüber verteilen, sodass er teilweise in die Masse einsinkt.
7. Die Frittata im vorgeheizten Ofen für 25–30 Minuten backen, bis sie goldbraun ist und in der Mitte nicht mehr wackelt. Ein in die Mitte gestochenes Messer sollte sauber herauskommen. Die fertige Frittata aus dem Ofen nehmen und fünf Minuten ruhen lassen, bevor sie in Tortenstücke geschnitten wird.
Anrichtetipps
Die warme Frittata direkt aus der Pfanne servieren oder auf eine Servierplatte stürzen. Mit frischen Basilikumblättern garnieren und einen Hauch Olivenöl darüber träufeln. Dazu passt ein gemischter Blattsalat mit Balsamico–Dressing oder geröstetes Ciabatta.
Getränkeempfehlung
Ein gekühlter Rosé aus der Provence mit seinen feinen Kräuternoten und der dezenten Beerenfrucht harmoniert wunderbar mit den mediterranen Aromen der Frittata.
Als alkoholfreie Alternative bietet sich ein hausgemachter Holunderblüten–Sprudel mit frischer Gurke und Basilikum an, der die Frische des Gerichts unterstreicht.
Rezeptvariationen
Mit gebratenem Bacon und Lauch entsteht eine deftigere Frittata–Version.
Zucchini und Paprika eignen sich als leckere Alternative zu Spinat.