Goldene Henne für Howard Carpendale: Sohn Wayne überrascht ihn

«Ich kann sagen, dass ich in 46 Jahren meinen Vater noch nie halbherzig auf der Bühne gesehen habe», sagte Wayne Carpendale sichtlich gerührt. «Ich wurde oft gefragt, wie es denn war, mit so einem Übervater aufzuwachsen, der immer weg war – du warst nie ein Übervater, du warst einfach nur mein Dad, mein bester Freund. Du warst und bist für mich immer da.» Nach einer innigen Umarmung erklärte Vater Howard Carpendale anschliessend: «Ich kann euch nur von ganzem Herzen sagen: Ich wusste nichts darüber. Ich wollte hier drei Lieder singen und das wars. Dass du dafür gekommen bist – so kenne ich dich, mein Sohn.»