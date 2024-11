Goldene Henne: Peter Maffay wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Zum 30. Mal wird der Preis dann an die beliebtesten Entertainer, Musiker, Schauspieler und Sportler vergeben – aber auch für gesellschaftliches Engagement und besondere Leistungen. In diesem Jahr geht der Ehrenpreis laut einer Pressemitteilung an Maffay. «Mit Peter Maffay ehren wir eine Musiklegende, einen Künstler mit starker und unverwechselbarer Stimme und sozialem Engagement», heisst es unter anderem in einem Statement von Gastgeber Stefan Kobus.