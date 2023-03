Goldene Himbeere 2023: Tom Hanks, Jared Leto und «Blonde» räumen ab

Jared Leto muss einen Schmähpreis in der Kategorie «Schlechtester Schauspieler» für «Morbius» hinnehmen. Adria Arjona (30) wurde als «Schlechteste Nebendarstellerin» in «Morbius» «geehrt». Das umstrittene Marilyn-Monroe-Biopic «Blonde» mit Ana de Armas (34) geht mit Preisen für den «Schlechtesten Film» und das «Schlechteste Drehbuch» nach Hause. Weitere «Gewinner» sind Machine Gun Kelly (32) und Mod Sun (36) als schlechteste Regisseure für «Good Mourning». Der «Himbeeren-Erlöser-Preis» (Razzie Redeemer Award), der an Schauspieler oder Regisseure verliehen wird, die nach ihrem Erhalt von Goldenen Himbeeren zu echten Preishoffnungen wurden, ging dieses Mal an Colin Farrell (46). Er wurde 2004 als «Schlechtester Schauspieler» (für «Alexander») nominiert und ist nun ein Oscar-Anwärter (für «The Banshees of Inisherin»).