Goldene Himbeere 2024: «Winnie The Pooh» räumt in fünf Kategorien ab

Einzige echte Auszeichnung geht an Fran Drescher

Der einzige Preis in der Award–Show–Parodie, der wirklich eine Auszeichnung ist, der «Razzie Redeemer Award», geht diesmal an Schauspielerin und SAG/AFTRA–Präsidentin Fran Drescher (66). Dieser Preis wird an frühere Kandidaten verliehen, die es inzwischen zu etwas Besserem gebracht haben. Drescher bekam diese süsse Himbeere «für ihre brillante Führung der Schauspielgilde während des langen Streiks im Jahr 2023, der mit einem äusserst erfolgreichen Abschluss endete», so die Veranstalter.