Goldene Palme: Heimlich gedrehter Thriller aus Iran gewinnt in Cannes

Die 78. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes ist am Samstagabend mit der Vergabe des Hauptpreises, der Goldenen Palme, zu Ende gegangen. Aus den 22 Wettbewerbsfilmen wählte die neunköpfige Jury um Halle Berry (58), Jeremy Strong (46) und der diesjährigen Präsidentin Juliette Binoche (61) den iranischen Thriller «Ein einfacher Unfall» (Internationaler Titel: «It Was Just an Accident») zum Sieger.