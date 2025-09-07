Goldener Löwe: Jury-Chef Alexander Payne verteidigt Entscheidung

In einer Pressekonferenz nach der Preisgala musste sich der griechisch–US–amerikanische Filmregisseur und Drehbuchautor Alexander Payne deshalb viele kritische Fragen der Journalisten gefallen lassen. «Das Unfaire an einem Festival ist, sagen zu müssen, dieser Film sei besser als jener. Das stimmt nicht», erklärte der Jury–Vorsitzende, wie unter anderem das Branchenportal «Variety» berichtete. «Als Jury schätzen wir beide Filme gleichermassen, jeden aus seinen eigenen Gründen. Wir wünschen beiden Filmen ein langes und bedeutendes Leben und hoffen, dass die Unterstützung durch die heute Abend verliehenen Preise ihnen auf ihre Weise hilft.»