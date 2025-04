Goldener Löwe: Werner Herzog gibt Ausblick auf zukünftiges Schaffen

«Ich arbeite wie immer», so Herzog wörtlich angesichts des Preises für sein Lebenswerk. In Afrika habe er vor Kurzem einen Dokumentarfilm abgeschlossen, der den Titel «Ghost Elephants» trägt. In Irland würde derweil derzeit «Bucking Fastard» entstehen, der erste Spielfilm des Regisseurs seit «Family Romance, LLC» aus dem Jahr 2019.