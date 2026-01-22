Goldie Hawn über ihre Liebe zu Kurt Russell: Das ist ihr Geheimnis

Ein weiterer zentraler Punkt ihrer Beziehung sei das Gefühl von Freiheit. «Ich habe eine besondere Beziehung zu Vögeln», erklärte Hawn. «Ich bin wie ein Vogel. Lässt man den Käfig offen, fliege ich vielleicht nie weg. Aber wenn du diese Tür schliesst, würde ich für meine Freiheit und meine Unabhängigkeit wahrscheinlich alle meine Federn ausreissen.»