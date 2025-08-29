Good Charlotte kommen «auf jeden Fall» nach Deutschland

Joel: In den letzten Jahren haben wir unseren Fokus auf ganz andere Dinge gelegt, auf Bereiche, bei denen wir früher gar nicht wussten, dass wir daran arbeiten müssen. Wir haben unsere Shows weiterentwickelt und sind jetzt live besser als je zuvor. Früher sind wir einfach raus auf die Bühne und haben unser Bestes gegeben. Jetzt arbeitet jeder an sich und seiner Performance. Wir bauen unsere Liveshow immer weiter aus, was mich motiviert, mich immer wieder zu übertreffen. Und wir wissen, dass wir nicht Hunderte Konzerte geben werden. Deshalb muss jede Show etwas Besonderes sein. Wir wollen, dass jeder in den nächsten drei Jahren nicht zehn, sonders höchstens ein paar Auftritte erleben kann. Wir möchten diese Shows unvergesslich machen – nicht nur, weil Fans ihr Geld und ihre Zeit investieren, sondern auch wegen des Vermächtnisses unserer Band.