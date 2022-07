«Good Fellas»-Star Paul Sorvino ist tot

Paul Sorvino wurde 1939 in New York City geboren. Er studierte an der American Musical and Dramatic Academy in New York und ergatterte 1970 seine erste Filmrolle in «Wo is' Papa?». Nach weiteren kleinen Rollen, unter anderem in «Heisses Blut» (1978) und «Mord ist ihr Hobby», gelang Sorvino mit Martin Scorseses (79) «Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia» der grosse Durchbruch. In dem Mafia-Epos hatte er die Rolle des Gangsters Paul Cicero inne.