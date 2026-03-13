«Good Luck, Have Fun, Don't Die»: Absurder Genre-Mix mit Schwächen

Darum geht's in dem Sci–Fi–Film

Ein heruntergekommener Mann (Sam Rockwell, 57) stürmt, gehüllt in einen Plastikmantel und mit einer angeblichen Bombe am Körper, in ein amerikanisches Diner. Dort verkündet er, aus der Zukunft zu stammen – mit einer Mission: Er will die Menschheit vor einer drohenden KI–Apokalypse retten. Auslöser des Untergangs, so seine Warnung, seien ausgerechnet Smartphones. Die Menschen hätten sich immer stärker mit ihren Bildschirmen beschäftigt, bis sie nicht mehr aus dem Bett kamen. Der Zeitreisende behauptet, die Lösung zu kennen, doch er braucht Unterstützer: Freiwillige aus dem Diner, die sich auf ein waghalsiges Abenteuer einlassen. Es ist nicht sein erster Versuch – bereits 116 Mal stand er zuvor an genau diesem Ort, auf der Suche nach seinem idealen Team. Diesmal aber, so ist er überzeugt, wird alles anders.