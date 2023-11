Goodbye, Seattle: Jeff Bezos zieht nach Miami

Deshalb möchte Jeff Bezos umziehen

Im Posting erwähnt er, dass seine Eltern vor Kurzem zurück nach Miami gezogen seien. Bezos hatte einige Jahre mit seinen Eltern in Miami gelebt und dort die Miami Palmetto Senior High School besucht. «Miami Palmetto High class of '82 – GO Panthers!», schreibt er auf Instagram. Die Motivation hinter seiner Entscheidung umzuziehen sei in erster Linie seine Mutter und sein Stiefvater gewesen. «Meine Eltern waren immer meine grössten Unterstützer», erklärt er, «ich möchte meinen Eltern nahe sein, und [meiner Frau] Lauren und ich liebe Miami.»