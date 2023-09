Google feiert 25. Jubiläum: Und es wird immer noch gegoogelt

Zu weiteren Meilensteinen gehört unter anderem die Eröffnung des ersten Google–Mietbüros in Deutschland, im Oktober 2001 in Hamburg. Dahinter steckte offiziell keine besondere Standortwahl. Der erste Mitarbeiter in Deutschland wohnte einfach dort. Der E–Mail–Dienst Gmail ging 2004 an den Start, der Börsengang des Unternehmens erfolgte im August des selben Jahres und der Kauf des Videoportals YouTube im Jahr 2006. Der Launch des Browsers Google Chrome war Ende 2008, der des ersten Pixel–Smartphones von Google im Oktober 2016. Mittlerweile hat der Konzern, der 2015 in die Holding Alphabet Inc. eingegliedert wurde, Büros auf der ganzen Welt. Alleine in Europa sind es mehr als 20 Stück.