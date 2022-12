Google Jahresrückblick 2022: Nach Putin wurde besonders häufig gesucht

Google blickt im Dezember abermals auf das vergangene Jahr zurück. Die veröffentlichten Listen zeigen, dass in Deutschland insbesondere die Invasion russischer Truppen in die Ukraine zu vielen Suchanfragen geführt hat. So belegt der russische Präsident Wladimir Putin (70) den ersten Platz in der Tabelle der Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse 2022 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist.