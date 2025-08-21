Google Pixel 10: Das kann die neue Smartphone-Generation

Pixel Buds 2a: Kompakte Ohrhörer mit eigenem Tensor–Chip

Ausserdem neu ins Portfolio rücken die Pixel Buds 2a. Sie sind kleiner und leichter als alle bisherigen Modelle und verfügen mit dem Tensor A1 über den ersten speziell für Audio entwickelten Chip von Google. Dieser soll die Geräuschunterdrückung im Vergleich zu den bisherigen Pro–Modellen um das 1,5–Fache verbessern. Die Buds bieten bis zu sieben Stunden Laufzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung – und bis zu zwanzig Stunden ohne. Neben den technischen Verbesserungen ermöglichen die Buds auch den direkten Zugriff auf Gemini. Erhältlich sind sie in den Farben Iris und Hazel, ausserdem erscheinen die Pixel Buds Pro 2 in einer neuen Moonstone–Variante.