Google-Ranking 2025: Schweinsteiger-Trennung ganz vorne

Auch die Trennung von Pietro Lombardi (33) und seiner Ex–Partnerin Laura Maria Rypa sorgte für Schlagzeilen – und landet damit auf dem zweiten Rang. Im August wurde bekannt, dass sich die Influencerin und der Sänger getrennt haben. «Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so», erzählte Rypa später im Gespräch mit «RTL». Für die Trennung habe es «keinen speziellen Grund [gegeben], sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind».