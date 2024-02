Gordon Ramsay fliegt krebskranken Fan zu sich nach Miami ein

Er reagierte auf ihr TikTok–Video

Am Samstag teilte Gordon Ramsay ein rührendes TikTok–Video, in dem er seinen langjährigen Fan Madison trifft. Nachdem bei ihr Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war, hatte sie ihre «Bucket List», also eine Liste mit noch zu erreichenden Zielen, in dem sozialen Netzwerk verraten. Darin hatte sie enthüllt, dass sie den TV–Koch gerne treffen würde. Im Januar ging der Clip mit mehr als sieben Millionen Aufrufen viral. Und Ramsay antwortete, dass er sich freuen würde, sie persönlich kennenzulernen. «Aber nicht nur irgendein ‹Hallo, auf Wiedersehen›.» Deshalb lud er sie zusammen mit seiner Freundin zu sich nach Miami ein – zu einem Essen in seinem Restaurant «Hell's Kitchen». «Und dann bist du am darauffolgenden Freitagabend unser besonderer Gast bei der Eröffnung unseres neuen Restaurants Lucky Cat in South Beach.»