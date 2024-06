Gordon Ramsay hatte schweren Fahrradunfall in den USA

Der britische Starkoch Gordon Ramsay (57) hat offensichtlich einen riesigen Schutzengel: Via Instagram gab Ramsay bekannt, dass er in der vergangenen Woche in den USA schwer mit seinem Fahrrad stürzte. «Ich bin geschockt und wirklich froh, dass ich überhaupt noch hier stehe», sagte Ramsay in seinem Video. In dem Post dankte er den Ärzten und Mitarbeitern im Krankenhaus, die sich um ihn gekümmert und ihn behandelt haben. Sein grösster Dank ging jedoch nicht an eine Person, sondern an seinen Helm: Dieser habe sein Leben gerettet.