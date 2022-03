Gottesdienst: Queen Elizabeth II. bestand auf Prinz Andrews Begleitung

Bei einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (1921-2021) am 29. März hat sich Queen Elizabeth II. (95) unerwartet an der Seite von Prinz Andrew (62) gezeigt. Die britische Königin präsentierte sich mit Gehstock und am Arm ihres Sohnes. Philip, der Ehemann der Queen, war im vergangenen April im Alter von 99 Jahren verstorben.