Gottschalk nach Verlobung: «Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt!»

«Hatte den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen»

In dem Beitrag ist der Moderator, ganz in Weiss gekleidet, mit seiner Partnerin Karina Mross zu sehen, die ein Sommerkleid mit Blumenmuster trägt. Auf dem Bild scheint er ihr gerade einen Ring an den Finger zu stecken. Dazu schreibt Thomas Gottschalk: «Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen: Ich bin verlobt!» Weiter erzählt der 74–Jährige dann auf Instagram: «Hatte aber den Verlobungsring im Hotelsafe vergessen und musste dann schnell einen aus Bonbonpapier basteln. Merke: Nie ohne Wehrter's Echte aus dem Haus gehen!» Ein zusätzliches Foto in dem Beitrag zeigt dann aber auch einen funkelnden Ring.