Grab von Matthew Perry hat endlich eine Plakette - mit «Friends»-Bezug

Blumen und ein Batman–Schlüsselanhänger

Bei einem Besuch am Neujahrstag entdeckte «Entertainment Weekly» laut des Berichts zudem zahlreiche Blumenarrangements an Perrys Grabstätte. Ein festlicher Strauss aus roten und weissen Blumen mit gefrosteten Tannenzapfen trug demnach eine Karte mit den Worten: «Danke für die Erinnerungen. Du bist alles andere als vergessen.» Besonders rührend: Ein Batman–Schlüsselanhänger lag zwischen den Gaben – eine Anspielung auf Perrys lebenslange Obsession mit dem Dunklen Ritter. Der Schauspieler hatte sich über die Jahre selbst immer wieder als «Mattman» bezeichnet.