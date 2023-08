Diana lud die Fürstin zu ihrer Hochzeit ein

Viel Zeit blieben der gebürtigen Amerikanerin und der Britin für ihre royale Freundschaft nicht. Erstmals trafen sie sich im März 1981 und sollen sich dabei sofort verbunden gefühlt haben. Nur eineinhalb Jahre später, am 13. September 1982, wurde Fürstin Gracia von Monaco mit nur 52 Jahren durch einen Autounfall aus dem Leben gerissen. Doch in der kurzen Zwischenzeit tauschten sie sich immer wieder aus, schrieben sich Briefe, telefonierten und trafen sich bei einigen Anlässen. Wie die Doku enthüllt, war es Dianas ausdrücklicher Wunsch, dass die monegassische Fürstin zu ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981 kommt, mit ihrem Wagen hinter der Hochzeitskutsche fährt und samt Sohn Albert (65) im Buckingham Palast übernachtet. Ebenso soll die damalige Kronprinzessin nach dem Tod ihrer Freundin darum gebeten haben, die britische Königsfamilie bei der Beerdigung in Monaco zu vertreten. Aufnahmen zeigen, wie nah ihr der Verlust ging: Bei der Trauerfeier vergoss sie viele Tränen.