Grammy-Auftritt: Justin Bieber trägt nur Boxershorts und Socken

Das letzte Mal performte der kanadische Musiker bei einer Grammy–Zeremonie im Jahr 2022. Damals trat er zusammen mit Daniel Caesar (30) und Giveon (30) mit einer Akustikversion von «Peaches» auf. In diesem Jahr war Justin Bieber mit seinem Album «Swag» für die Kategorien «Album des Jahres» und «Bestes Gesangsalbum – Pop» nominiert. Ausserdem ging er mit «Yukon» in der Kategorie «Beste R&B–Performance» und für «Daisies» in der Kategorie «Beste Pop–Solo–Performance» ins Grammy–Rennen.