Die Nominierungen für die 65. Grammy Awards stehen fest. Die Recording Academy gab am Dienstag (15. November) die Liste der Musiker und Musikerinnen bekannt, die am 5. Februar 2023 in Los Angeles auf eine begehrte Trophäe hoffen können. Angeführt wird das Feld von US-Sängerin Beyoncé (41), deren Album «Renaissance» ihr neun Nominierungen einbrachte.