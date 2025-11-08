Grammy Awards 2026: Gute Chancen für Kendrick Lamar und Lady Gaga

Warum ist Taylor Swifts «The Life of a Showgirl» nicht nominiert?

Viele Grammys hat sie schon gewonnen, im nächsten Februar kann Taylor Swift allerdings nicht für ihr neues Album «The Life of a Showgirl» ausgezeichnet werden. Die Platte stand gar nicht erst zur Wahl für eine Nominierung. Der Grund dafür ist, dass bei den Grammys nur Songs und Alben ausgezeichnet werden können, die zwischen Ende August 2024 und Ende August 2025 veröffentlicht worden sind. «The Life of a Showgirl» ist erst im Oktober erschienen.