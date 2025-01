Grammy Awards: Besondere Aufgabe für Taylor Swift

Die Grammy Awards als wichtigster US–Musikpreis werden seit 1959 in insgesamt 91 Kategorien verliehen. In diesem Jahr findet die Verleihung am 2. Februar in Los Angeles statt. Für die Grammys 2025 wurde Musik berücksichtigt, die zwischen dem 16. September 2023 und dem 30. August 2024 veröffentlicht wurde.