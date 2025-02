Grammy Awards: Triumph für Beyoncé

Bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles hat Superstar Beyoncé (43) den wichtigsten Preis des Abends abgeräumt. Die 43–Jährige gewann mit «Cowboy Carter» aber nicht nur in der Königskategorie «Album des Jahres», sondern wurde auch in der Sparte «Bestes Country–Album» ausgezeichnet. Zudem gewann sie einen Grammy in einer weiteren Country–Kategorie – für ihr Duett «II Most Wanted» mit Miley Cyrus (32).