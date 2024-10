Grammy Awards wechseln zu Disney

Disney wird zur Awards–Hochburg

Für Disney bedeutet der Deal einen besonderen Coup: Der Medienkonzern vereint damit die beiden quotenstärksten Award–Shows unter seinem Dach. Neben den Grammys laufen auch die Academy Awards (Oscars) bei Disney. «Mit Stolz und Dankbarkeit vereint The Walt Disney Company seine Kräfte mit der Recording Academy, um ein aufregendes, neue Kapitel in der Geschichte der Grammys zu beginnen», freut sich Dana Walden, Co–Vorsitzende von Disney Entertainment in einem Statement.