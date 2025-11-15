Grammy-nominierter Rapper Pusha T wird wieder Vater

Pusha T: Bleibt all die Arbeit bei seiner Ehefrau?

Auch der stolze Papa meldet sich zu Wort. Auf der Social–Media–Plattform veröffentlicht Pusha T mehrere Bilder seiner Frau und seines Sohnes. «Nigel, du bittest darum und du wirst es bekommen... aber dieses Mal war es Mama, die es möglich gemacht hat», schreibt der Rapper dazu. Sie habe gebetet und Enttäuschungen verkraften müssen, «aber sie hat deine Wünsche nie aufgegeben. Du wirst ihr ganz schön was schuldig sein!» Er hoffe, dass sein Sohn bereit für eine neue Verantwortung und andere Erwartungen sei, denn das gehe damit einher, ein grosser Bruder zu sein. Das Baby soll demnach im Frühjahr 2026 zur Welt kommen.