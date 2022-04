Grammy-Party abgesagt: Miley Cyrus hat Corona

Absage nach Sturm

Miley Cyrus hatte vor kurzem bereits einen weiteren Auftritt absagen müssen. Auf Instagram berichtete die Sängerin Ende März von ihrer Reise nach Asunción, die vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Grund: «Unser Flugzeug geriet unerwartet in einen heftigen Sturm und wurde von einem Blitz getroffen», schrieb sie in einem Post. Dazu teilte sie ein Video aus dem Flugzeuginneren, in dem ein Fenster von aussen plötzlich hell erleuchtet wird. Ein weiteres Foto zeigt einen deutlichen Blechschaden.