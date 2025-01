Grammys 2025: Diese Top-Acts treten auf

Trotz der Waldbrände in Los Angeles gaben der CEO und die Vorsitzende der zuständigen Recording Academy Mitte Januar in einer Mitteilung an die Academy–Mitglieder bekannt, dass an der Verleihung festgehalten wird. «Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind», erklärten Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt (60) in ihrem Statement.