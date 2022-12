Grand Daddy I.U. ist tot. Das meldet das «People»-Magazin. Der 1968 in Hempstead im US-Bundesstaat New York geborene Rapper wurde nur 54 Jahre alt. Hip-Hop-Grösse LL Cool J (54) drückte auf Instagram sein Beileid aus: «Ruhe in Macht, König. Hip-Hop war in deiner DNA. Danke für deinen Beitrag». Grand Daddy I.U. hiess mit bürgerlichen Namen Ayub Bey. Die Todesursache ist gegenwärtig nicht bekannt. Auch Hip-Hop-Produzent Pete Rock (52), ein langjähriger Freund des Verstorbenen, bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. Rock schrieb: «Grand Daddy I.U. verstarb friedlich in seinem Schlaf», gefolgt von zwei trauernden Emojis.