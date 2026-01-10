Graphic Eyeliner: Mutiges Augen-Make-up ist 2026 Trend

Wer sein Make–up aufpeppen will, kann mit Eyeliner kreativ werden. Nicht immer muss es der klassische Wing sein. Mit den Stiften lassen sich auch grafische Elemente zaubern. So entstehen individuelle Looks, die die Augen perfekt in Szene setzen.
Coole Schwarz–Weiss–Konturen
Wer sich an den Look herantasten will, beginnt mit schwarzem und weissem Eyeliner. Für ein präzises Ergebnis eignen sich Gel–Produkte oder flüssiger Eyeliner besonders gut. Zunächst einen dünnen, schwarzen Lidstrich ziehen. Der Wing sollte nicht zu lang ausfallen. Dann eine gerade Linie vom Wing am Aussenwinkel des Auges entlang nach unten ziehen, sodass beide Seiten gleich lang sind.
Dann mit dem weissen Eyeliner vom Augeninnenwinkel einen dickeren Lidstrich ziehen. Beim Wing einen etwas flacheren Winkel wählen. Das Ende des Wings sollte auf Höhe des Augenbrauenendes liegen. Die Linie entlang des unteren Augenrands etwas verlängern. Zum Schluss mit einem schmalen Pinsel und etwas Concealer scharfe Konturen schaffen.
Lidschatten und Eyeliner arbeiten zusammen
Ein Graphic Eyeliner lässt sich ideal mit Lidschatten kombinieren. Dieser gibt die Kontur vor. Dafür zunächst einen weiss–schimmernden Lidschatten auftragen und bis in den Augeninnenwinkel führen. Aussen mit einem Bronzeton verblenden. Anschliessend einen schwarzen Eyelinerstift verwenden, um den Lidschatten vom Innenwinkel aus «einzukreisen». Einen spitzen Wing ergänzen.
Sternchen als Bonus–Highlight
Elemente wie Herzen, Sterne und Kreise machen das Make–up noch spannender. Die Formen lassen sich rund um das Auge zeichnen und dann mit dem Lidstrich verbinden.
Dafür zunächst einen simplen Lidstrich mit kurzem Wing ziehen. Dann die Kontur eines Sterns über dem Auge aufzeichnen. Mit buntem Lidschatten oder Eyelinerstift ausmalen. Einen zweiten Stern in derselben Farbe unter das Auge setzen und die Farbe um den Augeninnenwinkel geben. Tipp: Der Ton sollte auf das Outfit abgestimmt sein.