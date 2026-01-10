Graphic Eyeliner: Mutiges Augen-Make-up ist 2026 Trend

Coole Schwarz–Weiss–Konturen

Wer sich an den Look herantasten will, beginnt mit schwarzem und weissem Eyeliner. Für ein präzises Ergebnis eignen sich Gel–Produkte oder flüssiger Eyeliner besonders gut. Zunächst einen dünnen, schwarzen Lidstrich ziehen. Der Wing sollte nicht zu lang ausfallen. Dann eine gerade Linie vom Wing am Aussenwinkel des Auges entlang nach unten ziehen, sodass beide Seiten gleich lang sind.