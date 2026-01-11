Grateful-Dead-Star Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben

Der Gitarrist der Band Grateful Dead, Bob Weir, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In einem Statement, das auf dem Instagram–Account des Gründungsmitglieds der Band veröffentlicht wurde, heisst es, der Musiker sei umgeben von seiner Familie verstorben.
Musiker kämpfte gegen Krebs
«Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Bobby Weir bekannt», lautet der Text, der zu einem Foto von Weir auf der Bühne geteilt wurde. «Er ist friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben, nachdem er den Krebs auf eine Weise mutig bekämpft hatte, wie es nur Bobby konnte.» Er sei an einer Lungenerkrankung gestorben, so das Statement.
In dem Beitrag wird Bob Weir als «Gitarrist, Sänger, Geschichtenerzähler und Gründungsmitglied von Grateful Dead» bezeichnet. Seine «einzigartige Kunstfertigkeit» habe «die amerikanische Musik neu geprägt». Weiter heisst es: «Seine Arbeit hat mehr bewirkt, als nur Räume mit Musik zu füllen; sie war wie warmes Sonnenlicht, das die Seele erfüllte und eine Gemeinschaft, eine Sprache und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schuf, das Generationen von Fans mit sich tragen.»
Rückkehr auf die Bühne nach der Diagnose
Laut dem Beitrag wurde bei Bob Weir im Juli Krebs diagnostiziert. Der Musiker begann mit der Behandlung «nur wenige Wochen vor seiner Rückkehr auf die Bühne»: «Ein Künstler, der sich selbst dann noch dafür entschied, seinen eigenen Weg zu gehen», so das Statement.
Vor Bob Weir waren bereits die Grateful–Dead–Stars Phil Lesh im Jahr 2024, Jerry Garcia im Jahr 1995 und Ron «Pigpen» McKernan im Jahr 1973 verstorben.
Bob Weir, der 1947 in San Francisco geboren wurde, war 16 Jahre alt, als er Garcia in einem Musikgeschäft in Palo Alto, Kalifornien, traf. Das Duo gründete schliesslich eine Gruppe, zu der später Mickey Hart (82), Bill Kreutzmann (79), Lesh und McKernan gehörten.