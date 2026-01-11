Grateful-Dead-Star Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben

In dem Beitrag wird Bob Weir als «Gitarrist, Sänger, Geschichtenerzähler und Gründungsmitglied von Grateful Dead» bezeichnet. Seine «einzigartige Kunstfertigkeit» habe «die amerikanische Musik neu geprägt». Weiter heisst es: «Seine Arbeit hat mehr bewirkt, als nur Räume mit Musik zu füllen; sie war wie warmes Sonnenlicht, das die Seele erfüllte und eine Gemeinschaft, eine Sprache und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schuf, das Generationen von Fans mit sich tragen.»