Ort lockt mit Umzugsgeld

Gratis-Haus und 30.000 Euro in Italiens Süden: Presicce sucht Bewohner

Ab in den Süden! In der italienischen Region Apulien lockt ein Ort mit einem lukrativen Deal: Ein Haus für lau plus Startkapital. So will Presicce neue Bewohner gewinnen.