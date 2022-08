«Grease»-Cast nimmt Abschied von Olivia Newton-John

Barry Pearl (72), er spielte die Rolle Doody, erklärte in der «Today Show»: «Sie strahlte einfach immer diese Positivität aus. Diese Reise hat sie mit so viel Anmut gemeistert. Ihr Herz war so gross.» «Grease»-Regisseur Randal Kleiser (76) sagte «BBC Radio 5», dass sich Newton-John in 40 Jahren Freundschaft «nie verändert» habe. «Sie war immer genau so, wie alle sie sich vorstellen: charmant, liebenswert, warmherzig. Es gibt so viele Klischees, die man über sie sagen kann, aber in ihrem Fall war alles wahr.»