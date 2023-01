Greta Thunberg besucht Demonstranten in Lützerath

Greta Thunberg (20) unterstützt die Demonstranten von Lützerath. Am Freitagnachmittag (13. Januar) zeigte sich die schwedische Umweltschützerin neben Klimaaktivistin Luisa Neubauer (26) und weiteren Unterstützern in der nordrhein-westfälischen Siedlung. Wie unter anderem «Bild.de» berichtet, beteiligte sie sich dort an friedlichen Demonstrationen. Gemeinsam mit den Anwesenden rief sie «Lützi bleibt» in die Kamera. Dennoch sollte die Aufmerksamkeit nicht auf Greta liegen. «Heute geht es nur um Lützerath», soll ihr Sprecher den Reportern vor Ort mitgeteilt haben.