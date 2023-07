Im Juni hatte sich die 20-Jährige an einem mehrtägigen Klimaprotest im Ölhafen von Malmö beteiligt. Dabei waren unter anderem Tankwagen am Verlassen des Hafens gehindert worden. Thunberg hatte in den sozialen Netzwerken von der Aktion berichtet. «Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern die Infrastruktur für fossile Brennstoffe physisch stoppen. Wir holen uns die Zukunft zurück», schrieb Thunberg auf ihrer Instagram-Seite. Sie zeigte sich auch mit einem Plakat mit der Aufschrift «Ich blockiere Tankwagen». Weitere vier Aktivisten wurden ebenfalls angeklagt. Zu dem Urteil hat sie sich bisher noch nicht geäussert.