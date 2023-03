«Grey's Anatomy»: Ein weiteres Urgestein verlässt die beliebte Serie

Kelly McCreary mit emotionaler Abschiedsbotschaft

«Maggie Pierce zu spielen, ist eine der wahren Freuden meines Lebens gewesen», erklärte Darstellerin McCreary in einem emotionalen Statement. Wie im Fall von Serienstar Pompeo wird jedoch erwartet, dass auch McCreary in Zukunft für gelegentliche Kurzbesuche und Gastauftritte zur populären Krankenhaus-Serie zurückkehren wird. Die letzte Episode mit McCreary als Teil der Stammbesetzung von «Grey's Anatomy» wird in den USA am 13. April auf ABC ausgestrahlt.