«Grey's Anatomy»: Ellen Pompeo tritt in Staffel 19 seltener auf

Am Grey Sloan Memorial Hospital steht eine bedeutende Änderung an. Wie das US-Branchenblatt Deadline berichtet, wird Hauptdarstellerin und Serienstar Ellen Pompeo (52) in der bevorstehenden 19. Staffel der Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» deutlich seltener in ihrer Rolle als Meredith Grey zu sehen sein. Nur in acht der vermutlich 22 Episoden aus Staffel 19 wird Pompeo demnach mitwirken.