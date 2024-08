«Grey's Anatomy»-Gastauftritt: Kali Rocha kehrt nach 17 Jahren zurück

In einer rekordverdächtig langen Zeitspanne für eine Figur, die in eine laufende Serie zurückkehrt, wird Rocha in der kommenden 21. Staffel in drei Episoden zu sehen sein. Wie «Deadline» meldet, steht damit wohl ein Wiedersehen zwischen Sydney und Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) an. Ausserdem bekommen die Fans ein Update, wie es Sydney fast zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Auftritt geht.